Il campo con gli ultimi botti, il mercato con i primi da sparare. Le due cose si intrecciano tanto nei pensieri delle società quanto sulle pagine dei giornali, ricche di spunti per le squadre che verranno, visti i tempi molto ridotti per costruirle. Ecco perché i dirigenti spesso e volentieri devono portare avanti le due strade in modo parallelo, soprattutto deve farlo Fabio Paratici, per far quadrare i conti della Juve e renderla ancora più vincente.



Ecco le prime pagine di oggi nella nostra gallery.