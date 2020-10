La doppia operazione di mercato che va profilandosi in casa Juve in queste ultime ore, con Douglas Costa diretto al Bayern Monaco e Federico Chiesa già in viaggio verso Torino per le visite mediche, non convince del tutto molti tifosi della Vecchia Signora. Raccogliendo i loro umori sui social network, emerge in particolare come l'esterno (ex?) Fiorentina entusiasmi davvero poco, sia per il prezzo fissato per il riscatto obbligatorio - ritenuto esoso - che per il paragone inevitabile con un altro calciatore che tre anni fa compì la stessa traiettoria: quel Federico Bernardeschi che lontano da Firenze, sino ad ora, ha deluso.