Il Milan sta valutando la cessione di Gianluigi Donnarumma nel prossimo mercato estivo. Motivo per cui, in caso di effettiva partenza del talento classe '99, i rossoneri sono alla ricerca di un portiere titolare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno dei possibili scenari porta a Mattia Perin, secondo di Wojciech Szczesny alla Juventus e ansioso di provare una nuova esperienza altrove. In cambio, i bianconeri potrebbero ricevere Pepe Reina, pupillo di Maurizio Sarri, in pole per sostituire Massimiliano Allegri a Torino.