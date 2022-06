Lo strappo è netto. E stavolta chissà se si potrà risanare. Nicolò Zaniolo e la Roma sono decisamente lontani, dopo la promessa di rinnovo non mantenuta dalla società. La Roma ritiene di doversi organizzare secondo le proprie esigenze, racconta il Corriere dello Sport: proporrà il contratto a Zaniolo soltanto alla fine del mercato, se non sarà riuscita a piazzarlo.



SUL MERCATO - Ecco, è comunque un "se" pesante. Zaniolo ha già detto alla Roma che accetterà offerte solo in Italia, perché vuole restare in Serie A. Niente Premier League - il trasferimento all'estero è da vivere più avanti, per il quotidiano - e Juve e Milan sono ora le principali indiziate ad accaparrarselo. Tra i tanti nomi di giocatori accostati, ce ne sono soltanto due che potrebbero interessare: il regista brasiliano Arthur (Juventus) e il centrocampista Pobega (Milan). Poi però bisogna mettersi d’accordo sulla valutazione complessiva e quindi sulla cifra che la Roma incasserebbe.