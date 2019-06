di Il Gobbo

Sono trascorsi due anni, ma la mia memoria è ancora buona. E la frase che ricordo suonava così: “Il mio obiettivo è tornare a vincere la Champions League, per questo ho lasciato la Juventus”. Parole e musica di Dani Alves, contentissimo dell’approdo al Paris Saint-Germain.



Una frase che faceva seguito alle varie “Alla Juve non mi capivano”, “La differenza tra Juve e PSG è l’ambizione”… bla bla bla. Torniamo al presente. Oggi Dani Alves ha annunciato l’addio a Parigi e in poche ore la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza è diventata ufficiale. “Nella vita tutto ha una fine, era il momento di salutarsi”, ha scritto il terzino su Instagram. Eppure a me ronza ancora nelle orecchie quella frase: via dalla Juve per vincere la Champions. Caro Dani, alla fine com’è andata?