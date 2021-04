A volte ritornano. Potrebbe succedere a Emill Audero, oggi portiere titolare della Sampdoria e in passato cresciuto nelle giovanili della Juventus, alla quale è rimasto sempre legato. Secondo il Secolo XIX, Fabio Paratici - che nella Samp ci ha lavorato insieme a Marotta - sta pensando di riportare Audero a Torino come vice Szczesny in caso di addio di Buffon. Un suo ritorno sarebbe utile anche per le liste europee, perché occuperebbe uno degli slot dei giocatori cresciuti nel vivaio.