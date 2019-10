Testa al, con un occhio già proiettato verso la gara con ilin programma mercoledì 30 alle 21 all'Allianz Stadium. Oggi, come ha comunicato la Juventus sul proprio sito, inizia la vendita dei tagliandi per la sfida contro la squadra di: dalle 10:00 alle 23:59 di martedì 15 ottobre solo J1897 Member. Dalle 10:00 alle 23:59 di mercoledì 16 ottobre estesa anche ai Black&White Member. Da giovedì 17 ottobre, via alla vendita libera.