Da martedì 25 giugno scatterà la campagna abbonamenti della Juventus per la prossima stagione. Il titolo dell’iniziativa è eloquente: “La combinazione perfetta”. Un modo per rendere bene l’importanza della compattezza di tifosi e squadra in uno Stadium risultato pressoché inespugnabile nel corso degli otto anni di trionfi. Inoltre, confermati anche i vantaggi derivanti dalla tessera stagionale per assistere agli incontri della squadra campione d’Italia in carica. I tifosi subiranno però anche un sensibile aumento dei prezzi: rispetto al 30% di un anno fa, l’incremento si è attestato su cifre inferiori, con un 10,8% di media. Gli abbonamenti alle curve Nord e Sud passeranno da 595 a 650 euro.