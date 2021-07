Questa la grande missione della Juventus per la stagione 2021-22, che prenderà il via oggi con visite e tamponi al J-Medical. Non ci saranno tutti, ovviamente, perché i nazionali rientranno scaglionati nei prossimi giorni, ma le prime visite mediche di rito e l'era Max-bis è al via. La prima stagione di Allegri alla Juve che parte senza scudetto, la prima da 10 anni per i bianconeri senza il tricolore sul petto. Ecco perché, oggi più che mai, conta solo vincere. E anche il programma sarà orientato in questo senso.Il programma tipo prevede lavoro atletico al mattino, pausa pranzo e ora di riposo, lavoro tattico in campo al pomeriggio, cena. Da giovedì sarà possibile per i giocatori dormire al Jhotel, anch’esso all’interno dello Juventus Center. Lo riporta Tuttosport.Da domani si inizierà a fare sul serio con gli allenamenti. Tra i nazionali, i primi a rientrare saranno Demiral e Szczesny, attesi per la prossima settimana, salvo loro decisione di anticipare, seguiti da De Ligt, Kulusevski, Rabiot, Ramsey e Ronaldo, che si sono fermati agli ottavi e . Poi toccherà a Morata, uscito in semifinale all'Europeo, infine gli azzurri Bernardeschi, Chiesa, Chiellini, Bonucci e i sudamericani Alex Sandro, Bentancur, Cuadrado e Danilo, attesi tra fine luglio e inizio agosto.