Durante la diretta della Bobo tv sul canale Twitch, Antonio Cassano parla così di Marco Verratti: "Doveva diventare il nuovo Pirlo, ma non fa girare la squadra come faceva Andrea o come Xavi. Lui fa pochi gol, non sa calciare in porta e non fa assist. E' una mia opinione, ma io non lo reputo un giocatore di altissimo livello e per me non è uno dei migliori dieci centrocampisti al mondo come sento dire da qualcuno".