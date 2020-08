"Cercate di voler sempre bene agli arbitri, perché noi ce la mettiamo sempre tutta. Al cento per cento, ve lo garantisco". Queste sono state le parole di Gianluca Rocchi al termine di Juventus-Roma, la sua ultima partita arbitrata e dopo la quale i due club hanno riservato un tributo al fischietto che ha più presenze in Serie A dopo Concetto Lo Bello. Sono state 263 le partite arbitrate da Rocchi, che ha vinto per due volte consecutive il premio AIC come miglior arbitro della stagione.