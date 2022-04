Il sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine dell'evento dedicato ad Artemio Franchi, in cui ha parlato anche delle problematiche che sta affrontando il calcio italiano in questo ultimo periodo.



'Stiamo lavorando per una serie di misure che nell'immediato possono consentire al mondo del calcio in particolare, ma a tutti, di risollevarsi. Saranno misure ad hoc per consentire al mondo del calcio di poter tornare a respirare e ad investire sui giovani, che oggi non giocano più nei cortili e sono sempre proiettati in casa a giocare con i social'.