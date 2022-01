Le parole di Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport del Governo, ha parlato a Novantesimo Minuto:



"Sono molto contenta di essere riuscita a far superare una criticità e quindi a permettere al mondo dello sport e alle Asl di poter seguire linee certe ed eque, valide per tutti, che possano consentire agli organismi sportivi di non fare continuare i campionati. L’ok del Comitato tecnico scientifico tra l’altro ci permetterà di attuare misure meno restrittive, tenendo in considerazione il livello vaccinale e la frequenza dei tamponi. Ci siamo attivati a livello governativo e abbiamo fatto un tavolo tecnico con gli organismi sportivi interessati. Credo che dalla settimana prossima il nuovo protocollo sarà in vigore. La riduzione della capienza negli stadi? La decisone adottata dalla Lega sia stata una linea chiara e netta e dare un messaggio che non siamo fuori dal tunnel e non dobbiamo abbassare la guardia. Quando la curva epidemiologica si abbasserà tornerà anche il pubblico".