, anni: 32. Tre in meno die dieci di. Situazioni capovolte: il primo ha ufficializzato oggi l'addio alla Ferrari per la fine del 2020, per il rinnovo degli altri due con la Juventus mancano solo le firme ma c'è accordo totale., perché nell'addio di Vettel alla Ferrari "non entrano in alcun modo in gioco aspetti economici" ha spiegato il pilota; dall'alta parte, Giorgio e Gigi sono stati i due giocatori che hanno portato avanti la scelta del taglio degli stipendi; primo club in Serie A a farlo. E magari, se fosse stato un calciatore della Juventus, a quest'ora avrebbe il posto assicurato in bianconero con nessun problema sul contratto. E' in scadenza? Si rinnova.- Forse, però, una "piccola" grande differenza c'è: in cinque anni con la Ferrari, la casella delle vittorie di Vettel è ancora ferma sullo zero.Per qualcuno conta poco, per altri è tutto. Così simili, così diversi. Uno al volante, gli altri due con un pallone tra i piedi.(il portiere ne ha altri due precedenti in bacheca). Lui, agli inizi col cavallino rosso. Loro, bandiere e simboli di una squadra che stava scrivendo la storia.- A proposito, altro aspetto in comune: la storia. Da una parte tinta di rosso dall'altra di bianconero. Ferrari e Juve, F1 e calcio:. E pazienza, allora, se Sebastian ha occhi solo per il suo Eintracht Francoforte. Perché in fondo, un po' di Juve, c'è anche in lui.