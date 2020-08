In attesa di tifare per i bianconeri venerdì sera contro il Lione nell'ottavo di ritorno di Champions League, gli juventini più attivi su Instagram posso godersi la foto postata questa sera da Georgina Rodriguez. La fidanzata di Ronaldo appare di fronte a uno specchio, con un vestitino nero, intenta a mettersi il mascara, inquadrata dal basso in modo tale da esaltare le sue forme. Il messaggio annesso alla foto è però incentrato su ben altra parte del corpo: "Ciò che dicono i tuoi occhi lo sussurra la tua anima". Tra i commenti di approvazione, quello della modella e pallavolista Daniela Ospina, sorella del portiere colombiano del Napoli ed ex moglie di James Rodriguez.