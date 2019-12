Torna a far parlare di sé l'ex giornalista tifoso del Napoli Sergio Vessicchio. Già finito sotto le luci dei riflettori per aver apostrofato il movimento del calcio femminile un "covo di lesbiche", Vessicchio ci ricasca, tornando a far parlare di sé. Radiato dall'ordine dei giornalisti per aver urlato frasi sessiste ad un arbitro donna, questa volta nel mirino c'è finita Barbara D'Urso, da cui era ospite proprio Vessicchio, nella trasmissione Non è la D'Urso. Prima se l'è presa con Giampiero Mughini e Alba Parietti, contestandone la noiosa presenza, per poi sbottare contro la D'Urso: ​“Sei radiata dall’ordine dei giornalisti! Io continuo a fare il giornalista perché c’è la sentenza a tuo favore. Vale per me e vale per te. ​Tu fai una televisione becera, è questa la verità. Non vuoi che vengo perché io ti dico la verità in faccia, io ti metto ko! Ti faccio nera!”