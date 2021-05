2









Terminata da poco la riunione dei presidenti di Serie A. Un incontro non ufficiale per fare luce sul futuro e affrontare i temi delicati, iniziato questa mattina alle 11 in un hotel del centro di Milano. Fondi e Superlega i temi sul tavolo, non presenti all’incontro il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino e l’amministratore delegato Luigi De Siervo.



AGNELLI - Il presidente della Juve è stato il primo ad arrivare, intorno alle 10.30. Alle 10.45 ha lasciato l’albergo su un taxi insieme a un collaboratore, tornando dopo quasi due ore. Dopo le 13.30, Agnelli ha spiegato agli altri presidenti i motivi che hanno portato alla creazione della Superlega. E alla fine della riunione ha lasciato l'hotel dal retro. MAROTTA - Le parole più importanti, all'uscita, le ha pronunciate Beppe Marotta: "Affrontate tematiche varie con grande cordialità, alla luce dello scenario del calcio italiano ed europeo. Conclusione positiva e conciliativa, il discorso Superlega è stato archiviato. Tutti sono a disposizione per trovare una nuova strada. Il costo del lavoro è una variabile incisiva".