L’edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio al mercato: “Gigio&Paul, vertice Nedved-Raiola – Summit a Montecarlo fra il vice presidente della Juve e l’agente: particolare attenzione al futuro di Donnarumma e Pogba. Ma si è parlato anche di Bernardeschi, Romagnoli, Malen, De Paul e Kean. Continua il pressing su Locatelli”.



Il Corriere dello Sport riporta in prima pagina le dure parole di Ceferin: “Allegri senza coppa – Champions, pugno duro di Ceferin: “Nessun dialogo con Juve, Real e Barça”



La Gazzetta dello Sport, invece, ha avuto il privilegio di intervistare Adrien Rabiot: “Felice per Allegri, scelsi la Juve per lui”