Il suo nome è finito in pole nella lista degli obiettivi bianconeri dopo un recente vertice telefonico tra i dirigenti juventini e il tecnico Allegri, come riporta La Stampa. Una missione difficile, anche più difficile dei 90 milioni per Higuain, che corrispondevano alla clausola rescissoria. Ma oggi, di mezzo, c'è Aurelio De Laurentiis, che per tutti fa un prezzo e per la Juve fa muro. I bianconeri, intanto, riflettono sui 40 milioni richiesti a un anno dalla scadenza del contratto, forti del fatto che il rinnovo non arriva e che il presidente del Napoli non può permettersi di perderlo a zero tra un anno.Ma il muro è alto e, almeno oggi, la possibilità di trattare bassa. De Laurentiis spera nelle manovre di Barcellona e Chelsea per non vederlo finire a Torino e vivere un’altra, si legge. Questo l'incubo più grande per lui e per i tifosi. Intanto il rapporto tra Koulibaly e la società è ai minimi termini e la Juve si sta ritagliando una posizione di vantaggio anche per il futuro, a parametro zero, un'ipotesi che solo una trattativa può scongiurare.Sul podio dei papabili oltre a KK si è posizionato Gleison Bremer, che sembrava vicinissimo all'Inter, ma su cui si è inserita proprio la Juventus "in grado di rendere più felici sia il giocatore che il Torino proponendo cifre che superano i 3 milioni di ingaggio annui e i 25 milioni per il cartellino proposti dal club nerazzurro", come si legge su Tuttosport. Altri due nomi, usciti nelle ultime ore, arrivano dal Psg: Kimpembe e Kehrer.