Due punti in tre partite. Troppo pochi sempre, ma specialmente in un momento chiave della stagione, un momento in cui la Juve avrebbe potuto e, soprattutto, dovuto chiudere il discorso campionato. E invece nulla, anzi, con questo percorso ha riaperto la lotta scudetto, nonostante le inseguitrici non abbiano proprio brillato. Tutt'altro... Così, con una Juve che stenta e un Sarri che non convince, ci sono tante valutazioni da fare, per il presente e per il futuro.



Ecco perché, come racconta Sport Mediaset, nella giornata odierna c'è stato un vertice di persona con Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici seduti attorno allo stesso tavolo. Un fatto che accade anche altre volte, così come frequenti sono i colloqui tra il tecnico e la dirigenza, ma che questa volta ha un peso diverso. Ordine del giorno - si legge - facile da intuire: il presente, inteso come scudetto da conquistare senza fare scherzi e Champions da preparare nel migliore dei modi, e futuro. Tra mercato e panchina. Perché una questione è chiara a tutti: questa Juve, nove gol subiti nelle ultime tre partite, è molto difficile che possa fare strada tra le grandi d'Europa. Il futuro di Sarri è in discussione. Per andare avanti servono, ma potrebbero non bastare, due condizioni: lo scudetto e la qualificazione alla Final Eight di Lisbona in Champions.