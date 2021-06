Non solo Continassa. Tutti i club, in queste settimane, sono impegnati a definire le strategia per la prossima sessione di calciomercato e e programmare la stagione 2021/2022. Tra questi il Milan, protagonista di un incontro in sede quest'oggi per ragionare sul futuro dell'ex Juve Mattia Caldara. Dopo 18 mesi passati all'Atalanta, il difensore centrale tornerà in rossonero, solo di passaggio, però. Con il suo procuratore, la dirigenza rossonera ha ragionato sulla destinazione futura di un calciatore tormentato dalla sfortuna nelle ultime stagioni.