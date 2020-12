La vittoria della Juventus al Camp Nou è stata un'impresa talmente importante da strappare un sorriso anche ad Andrea Pirlo. Sì, proprio lui. L'uomo impassibile. Sorrisone al 90' tra l'incredulità dei suoi ex compagni negli studi Sky: "Era da inizio stagione che non vedevo i denti di Andrea " ha scherzato Costacurta. Ma. Sono bastati novanta minuti per dare un calcio a critiche e musi lunghi, è stata la miglior partita dell'era Pirlo che oggi è applaudito da mezzo mondo.- Le sensazioni positive si erano avvertite già nella vittoria contro il Torino, con l'intervallo come momento di svolta: la Juve era sotto per il gol di Nkoulou, e come riporta Tuttosport nello spogliatoio è salita una consapevolezza che servisse un cambio di marcia.: velocità di pensiero e verticalizzazioni, mai passaggi banali e tanto movimento senza palla.- Una Juve perfetta come una punizione all'incrocio dei pali (e Andrea in questo era uno specialista...).gestisce la manovra,è ovunque e si inserisce alla perfezione (se qualcuno non se ne fosse ancora accorto); e ancora:spinge per 90' giocando più sulla linea dei centrocampisti che in difesa,fa da raccordo tra centrocampo e attacco giocando sia da mezz'ala che sulla trequarti. Insomma, stavolta Pirlo non ha sbagliato una mossa. E piano piano sta trovando anche quella continuità che era mancata finora. E' (era) solo questione di tempo.