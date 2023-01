come d'altronde fa sempre l'allenatore della Juve, soprattutto quando le sfide sembrano sulla carta abbordabili per i bianconeri. I, anche quando alla fine è riuscita a vincere. Ma che tipo di avversario affronteranno i bianconeri quest'oggi allo stadio Giovanni Zini?La squadra di Massimiliano Alvini è terz'ultima in classifica con sette punti conquistati, tutti arrivati tramite pareggi visto che ancora manca la vittoria in Serie ANon certo però perché non crea o non produce gioco, anzi. La Cremonese, come riporta Tuttosport, è al tredicesimo posto per expected goals, ovvero per reti che avrebbe dovuto segnare per quanto prodotto. In pratica, è mancata la finalizzazione di Okereke e Dessers (5 gol in due).Lasciando stare numeri e datie a questo dovrà fare particolare attenzione la Juventus. Anche il pressing, che spesso ha messo in difficoltà gli uomini di Allegri può essere una carta usata dalla Cremonese, che fin qui ha mostrato coraggio in questo fondamentale.