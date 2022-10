. Che giocate, l’altra sera! La sua partita contro il, a livello di impatto, è la sorella in Champions dell’esordio scoppiettante col Sassuolo in campionato. Una secondogenita che attendevamo tanto. Dopo l’espulsione di Monza, che fra l’altro costerà allal’assenza pesante di stasera contro il, Di Maria ha scelto di rientrare nei nostri cuori bianconeri per la porta degli assist. Per i gol ci sarà tempo. E poi a quelli ormai pensa Rabiot…Il referto post partita rileva tre assistenze, di cui una su calcio d’angolo (l’ultima), ma chi ha visto la gara avrà senz’altro notato che ogni volta che il Fideo toccava palla nasceva un’occasione. Una cosa impressionante. Questo forse accadeva per lo spazio concesso dagli avversari, non c’era un Izzo, per dire, a rompergli los huevos.. Quello delle magie, quello che regala emozioni a compagni e spettatori. Ho contato le verticalizzazioni riuscite, gli assist in potenza, e vi assicuro che non capita tutti i mercoledì di assistere a uno show del genere. Veramente pazzesca la facilità con cui vedeva e premiava la profondità, segno evidente che sta crescendo l’intesa coi compagni.