Non è proprio il massimo della vita per lo. Seconda sconfitta consecutiva per i russi, che mercoledì ospiteranno la Juventus in Champions League e forse inconsciamente erano proprio lì. Al novantesimo, in casa dell'Arsenal Tula, il club di San Pietroburgo - che aveva trovato il pari con il solito Dzyuba - è stato freddato dal gol di Kangwa. Nel girone H, lo Zenit ha tre punti, esattamente come il Chelsea (dal quale è arrivata l'unica sconfitta dei russi). Partita da non sottovalutare.