Nella passata stagione, la Juventus di Andrea Pirlo ha vinto cinque delle sei partite della fase a gironi, passando come prima del Gruppo G con un 3-0 in casa del Barcellona alla sesta giornata.Per la seconda stagione consecutiva, tuttavia, la Juventus è uscita ai gol in trasferta agli ottavi di finale, perdendo contro il Porto (1-2 t, 3-2 c dts) dopo aver subito la stessa sorte contro il Lyon nel 2019/20 (0-1 t, 2-1 c).La Juve ha vinto sei delle ultime otto trasferte europee (S2), nonché le ultime sei nella fase a gironi di UEFA Champions League.Il record della Juve di nove scudetti consecutivi è stato interrotto dall'Inter nella passata stagione.Pirlo è stato sostituito in estate da Massimiliano Allegri, che aveva allenato la Juventus dal 2014 al 2019 e l'aveva condotta in finale di UEFA Champions League nel 2015 e nel 2017.La Juve ha battuto la Lokomotiv Moskva 2-1 in casa e in trasferta nella fase a gironi di UEFA Champions League 2019/20. Paulo Dybala ha segnato entrambi i gol nella vittoria in rimonta a Torino, mentre Aaron Ramsey ha firmato il primo gol a Mosca.I bianconeri non hanno mai perso in otto partite contro le squadre russe. Non hanno vinto solo contro lo Zenit il 25 novembre 2008