Tra gli uomini più attesi della sfida europea di domani trac'è sicuramente Douglas. Il difensore brasiliano è infatti il giocatore che ha creato più occasioni su azione in questa: otto, al pari di Charlesdel Club Brugge. Ben sei quelle create solo contro il Malmö FF nell'ultimo turno, record per un calciatore della squadra russa in una singola partita del massimo torneo continentale dai tempi di Andrey, nel settembre 2008, contro il Real Madrid (furono sei anche in quel caso).