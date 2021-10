Massimiliano Allegri ha deciso, stamattina ha superato anche le ultime "resistenze"., salvo sorprese, sarà titolare con lo Zenit. Il centrocampista brasiliano farà parte del duo di costruttori a centrocampo, con uno tra McKennie e Ramsey mezzala e Bernardeschi sul lato opposto a comporre un 4-4-2 che in fase offensiva sarà molto più simile a un 4-3-3.Il brasiliano ha vinto il ballottaggio con Juan Cuadrado, al suo fianco giocherà Locatelli e uno tra McKennie o Ramsey. Sarà un ottimo test per Arthur, che non gioca titolare dallo scorso 12 maggio, gara interna con il Sassuolo. 161 giorni dopo, rieccoci.