Intervenuto ai microfoni di gianlucadimarzio.com alla vigilia del match di Champions League contro la Juve, l'esterno sinistro del Villarreal Alfonso Pedraza ha parlato anche di Paulo Dybala, che domani non potrà essere della partita a causa del problema muscolare accusato nel corso del derby di venerdì. Ecco il commento del giocatore: "Lui è l'avversario che mi spaventava di più, individualmente è di sicuro tra i più forti. In ogni caso, indipendentemente da chi schiererà la Juve di Allegri, noi dovremo giocare mantenendo la nostra identità ed essere solidi in difesa".