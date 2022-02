1







di Cristiano Corbo inviato all'Allianz Stadium

Siamo alla vigilia della super sfida di Champions tra Juventus e Villarreal, con i bianconeri che tenteranno in tutti i modi di riscattare i due passi falsi consecutivi contro Atalanta e Torino. Ancora qualche dubbio di formazione per mister Allegri che, dovrà fare i conti con i numerosi infortuni maturati in queste ultime ore. Oltre ai vari Chiesa e Chiellini infatti, si sono aggiunti anche quelli di Dybala e Rugani. Si sarebbe potuto aggiungere anche Adrien Rabiot alla luce della botta subita nell'allenamento di oggi ma che invece, sarà presente nella lista dei convocati. Per scoprire tutte le ultime sulla gara contro gli spagnoli vi invitiamo a seguire il video del nostro inviato Cristiano Corbo qui di seguito.