Manca pochissimo alla sfida di Champions League tra Juve e Villarreal, che si giocherà martedì sera allo Stadio de la Cerámica. Il sito ufficiale bianconero propone un breve focus proprio sull'impianto che ospiterà il match, svelando anche una curiosità sulla caratteristica facciata. Ecco quanto si legge sul portale del club: "L'impianto ospita le gare del club dal 1923. Due anni dopo assunse il nome El Madrigal, fino al 2017, quando la denominazione variò in Stadio de la Cerámica. Lo stadio può ospitare fino a 23.500 spettatori e viene anche chiamato dai tifosi locali El Feudo Amarillo. Situato a 5 chilometri dal mar Mediterraneo, nel 2005 subì un forte ammodernamento per ospitare le gare di Champions League. In quell’occasione venne rifatta la facciata, interamente ricoperta da piastrelle gialle, sia per migliorarne l’estetica ma anche e soprattutto come omaggio all'economia locale, basata proprio sulla ceramica".