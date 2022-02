1







di Cristiano Corbo, inviato alla Continassa

Giornata di vigilia, di quelle che pesano. La Juventus scende in campo al Training Center della Continassa per preparare la sfida di Champions League di domani contro il Villarreal. L'obiettivo è quello di cancellare le delusioni delle ultime annate e superare lo scoglio ottavi di finale.



11.35 - Contrasto di Stramaccioni su Rabiot, che è rimasto a terra per 10 minuti. Il francese continua a toccarsi all'altezza della caviglia sinistra



11:20 - Parte l'allenamento della Juventus. In gruppo Bonucci e Pellegrini, assente Bernardeschi



Sfoglia la gallery per le immagini dell'allenamento dei bianconeri