Manca sempre meno a Villarreal-Juve, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Le ultime partite tra la Vecchia Signora e una squadra spagnola risalgono alla fase a gironi della scorsa edizione, con una sconfitta casalinga per 2-0 contro il Barcellona alla seconda giornata e un successo esterno per 3-0 alla sesta, quando Weston McKennie ha segnato il secondo gol della vittoria che ha permesso ai bianconeri di scavalcare i blaugrana nella classifica finale. La Juve ha così collezionato la sesta vittoria nelle ultime nove partite contro le squadre spagnole, in casa e fuori (completano l'elenco un pareggio e due sconfitte), ma appena la quarta nelle ultime 12 gare esterne (tre pareggi e cinque sconfitte). Il suo bilancio complessivo in Spagna è di sette vittorie, sette pareggi e diciassette sconfitte.

La Juventus, inoltre, ha passato il turno 10 volte su 17 contro le squadre spagnole, compresa l'ultima agli ottavi di UEFA Champions League 2018/19: dopo una sconfitta esterna per 2-0 contro l'Atletico Madrid, ha vinto 3-0 a Torino.