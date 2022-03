Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Villarreal Unai Emery ha parlato delle condizioni fisiche dei suoi giocatori infortunati a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro la Juve, decisiva per il passaggio ai quarti di finale. Ecco le sue dichiarazioni: "Di sicuro Alberto Moreno si opererà, anche Paco Alcacer è infortunato. Su Foyth e Gerard Moreno ho buone sensazioni, ma decideremo se poter contare su di loro o meno in base a come evolverà la situazione: vedremo se utilizzarli domani (contro il Celta Vigo, ndr.) o aspettare la gara di mercoledì con la Juve, o addirittura quella successiva contro il Cadice".