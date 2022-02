Bonucci o Danilo? Sembra essere il brasiliano il "prescelto" per un posto da titolare nella sfida di Champions League tra Juve e Villarreal, benchè anche il numero 19 sia pronto almeno a una convocazione. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, Allegri non intende rischiare che l'esperto difensore azzurro subisca una ricaduta, pertanto dovrebbe essere l'ex Manchester City ad occupare il posto nella retroguardia al fianco di De Ligt, evitando così di dover schierare in quella posizione Alex Sandro come nel derby contro il Torino. Quest'ultimo, comunque, dovrebbe prendere posto sulla fascia insieme a De Sciglio, mentre Cuadrado e Zakaria occuperanno le caselle in mediana, anche per sopperire all'assenza di Dybala.