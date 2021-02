1









Da Calciomercato.com:



Tra le partite di spicco del prossimo turno risalta la sfida del Bentegodi tra Verona e Juventus, con i bianconeri a caccia di continuità dopo la vittoria contro il Crotone. I ragazzi di Pirlo dovranno dar seguito alla performance tecnica offerta contro i calabresi, dopo l’instabilità palesata nei turni precedenti. Compito non facile in casa di una squadra costante e solida come il Verona (S-IET 97,4%, quinto al termine del girone di andata). Nella costruzione di gioco e nell’architettare la manovra, la Juventus si è mostrata superiore agli scaligeri finora, essendo più performante nei fraseggi (K-Pass +2%), nella ricerca di soluzioni di gioco ottimali (K-Solution +1,8%) e in assoluto sul piano tattico (K-Movement +1,3%). L’Hellas al contrario può fare leva sulla fase di non possesso (Pressing +1,1%) e sul pressing (Aggressività Difensiva +1%). In virtù di queste doti, la squadra di Juric viene considerata una formazione molto più fisica che tecnica. Tuttavia, nell’ultima giornata i bianconeri hanno sviluppato un volume di carico esterno nettamente superiore: addirittura +16% in termini di alta intensità e +48% di sprint! Tutta da seguire sarà poi la sfida nella sfida tra Zaccagni e Chiesa, tra i più abili del campionato negli 1 contro 1, avendo portato a buon fine rispettivamente 9 e 7 occasioni in media a partita.