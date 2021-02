Juventus-Verona all'andata finì 1-1, quando al gol dell'ex Favilli rispose il bellissimo pareggio firmato Kulusevski. Una delle poche gioie per il grande talento svedese, ancora in cerca della propria identità in bianconero. A fare un riassunto dei suoi numeri ci pensa il Corriere Torino oggi in edicola: "2 reti nelle prime 5 uscite con la Juve, appena 3 nelle successive 25. L'ultima gioia in Serie A risale a più di due mesi fa, il 19 dicembre a Parma, nell'unica partita di campionato giocata per tutti i 90 minuti (Kulu è con Ramsey il giocatore più sostituito da Pirlo, già 14 volte) [...] Da quando il classe 2000 è stato trasformato da esterno offensivo a seconda punta il club si aspetta di più. Non solo in fase realizzativa; anche nel computo degli assist, visto che Dejan è fermo a 5 in tutte le competizioni (appena uno in campionato)".