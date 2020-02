Laè arrivata ieri ae oggi, in attesa di scendere in campo stasera alle 20.45, i giocatori si sono concessi qualche ora di relax a spasso per la città veneta.Infatti, il portoghese ha ricondiviso sul proprio canale social una foto con il gruppo, in uno dei parchi della città dell'Arena.Così, mentre la squadra è a passeggio, Sarri studia le mosse migliori per affrontare la squadra di Juric, con il nodo attacco da sciogliere. Cambio modulo o trequartista, ecco i dubbi di Sarri, che potrebbe puntare nuovamente su Douglas Costa come contro la Fiorentina o riproporre il tridente pesante, o, ancora, inserire Ramsey - a caccia di un riscatto.