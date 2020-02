La Juventus si sta preparando alla sfida contro il Verona e, oggi, è giornata di vigilia. Così, programma dei bianconeri, come sempre prima delle partite, ruoterà attorno a due momenti precisi. Alle 13.15, infatti, parla Maurizio Sarri, con il consueto appuntamento con la stampa prima di ogni incontro. Poi, il tecnico toscano lascerà la sala stampa dell'Allianz Stadium per raggiungere il campo di allenamento alla Continassa e dirigere l'ultima sessione prima della partenza, in serata, verso Verona.



Il report di ieri ha raccontato di un Paulo Dybala a pieno regime, dopo il personalizzato di mercoledì, così come oggi dovrebbe rientrare in gruppo Leonardo Bonucci, che ieri ha preso il posto di Dybala nel lavoro differenziato.