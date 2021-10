In vista del match di campionato tra, Opta propone alcune statistiche relative aitra le due squadre, che domani si affronteranno al "Bentegodi" nella gara valida per l'11^ giornata di Serie A.Nelle ultime tre sfide giocate contro i bianconeri in campionato il Verona non ha mai perso: per i gialloblù sono arrivati due pareggi per 1-1 (il 25 ottobre del 2020 e il 27 febbraio scorso) e una vittoria per 2-1 l'8 febbraio 2021. In quell'occasione, andarono in gol Fabio Borini e Giampaolo Pazzini. In Serie A, l'Hellas ha vinto 11 partite contro la Juventus nello stadio di casa, più che contro qualsiasi altra squadra.Inoltre, fra le mura amiche, ha pareggiato per 8 volte contro i bianconeri. Un pari fu proprio il risultato dell'ultimo scontro in campionato (1-1), mentre le precedenti due 'x' in A arrivarono per 2-2 e in entrambi i casi per l'Hellas fu Juanito Gomez a firmare il gol decisivo.Il Verona ha segnato 36 reti in gare casalinghe contro la Juventus nel massimo campionato e ha fatto meglio solo contro Sampdoria (37) e Milan (39).