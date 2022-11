Giovedi alle ore 18:30 la Juventus sarà impegnata al Bentegodi contro il Verona di Bocchetti, in una gara in cui i bianconeri dovranno fare bottino pieno per non vanificare quanto di buono fatto nelle ultime uscite di campionato. A presentare il match alla vigilia sarà l'allenatore Massimiliano Allegri, il quale parlerà nella conferenza stampa di domani che si svolgerà alle ore 12:00.