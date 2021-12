"Non dobbiamo pensare di andare aperché è una splendida città, ma consapevoli di andare a giocare su un campo difficile, più piccolo, dove nessuno dei nostri calciatori ha giocato". Parole dinel post Malm​ö: l'allenatore bianconero è preoccupato e sa che, anche contro una neopromossa, i cali di tensione possono costare caro. Lasfida, nel giro di 10 giorni, un'altra neopromossa. E come nel caso della Salernitana, anche quella con i veneti sarà una sorta di inedito, almeno rispetto ai tempi recenti.Venezia-Juve manca da quasi 20 anni: l'ultima volta si disputò il 13 gennaio 2002, in una stagione diversa dalle altre per la Juve. Quella del 5 maggio, di uno scudetto vinto in rimonta. Si gioca in Laguna e il match finisce 2-1, con gol di Trezeguet, Magallanes e Iuliano: è la prima di ritorno, all'andata il match si era chiuso sul 4-0 per la prima Juve 2.0 di Lippi (doppiette di Trezeguet e Del Piero).La Juventus è reduce da una striscia di cinque vittorie consecutive in Serie A contro il Venezia. In totale, i precedenti tra le due squadre - in tutte le competizioni - sono 33. Il bilancio è nettamente a favore dei bianconeri, che hanno vinto 20 volte, pareggiando 10 volte. Solo tre le vittorie dei veneti: l'ultima risale al 1993, in Coppa Italia: un 4-3 che elimina i bianconeri dopo l'1-1 di Torino. Infine, una curiosità: il giocatore più prolifico di questa sfida è Vittorio Sentimenti, alla Juve dal 1941 al 1949.