"La, qualificata come prima nei gironi di Champions, va a: la". Questo il commento di Maurizio Pistocchi nei suoi 90 secondi su Fantasyteam.news. Il giornalista ha esordito spiegando che le big affronteranno partite insidiose, annoverando quindi anche la sfida dei bianconeri sul campo dei veneti.La squadra allenata da, dopo una pessima partenza, ha raggranellato punti importanti. Adesso, però, sembra nuovamente essere caduta in una spirale negativa, visto che ha perso. Clamoroso il ko col Verona lo scorso weekend, con i padroni di casa in vantaggio 3-0 all'intervallo. Il vantaggio sul terzultimo posto, occupato dale dal, è di soli 5 punti.