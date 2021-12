Archiviata (per ora) la Champions League - in attesa del sorteggio di lunedì - lariprende la sua rincorsa in campionato., vanno a caccia della terza vittoria consecutiva, per alimentare un ciclo virtuoso con cui chiudere il 2021. Rispetto alla Champions, Allegri si affiderà nuovamente ai titolari: restano, però, alcuni dubbi. Soprattutto legati all'eventuale recupero di McKennie, che ieri ha lavorato parzialmente in gruppo.Szczesny ritroverà il suo posto in porta, in difesa si rivedrà de Ligt accanto a Bonucci, favorito su Chiellini. Con Alex Sandro promosso a sinistra, a destra potrebbe tornare De Sciglio - che ha ritrovato minuti contro gli svedesi. A centrocampo, con Allegri che si era mostrato pessimista sul recupero di McKennie già per sabato, dovrebbero quindi giocare Locatelli e Bentancur, con Cuadrado e Bernardeschi ad agire sugli esterni. In attacco, dopo titolarità e gol contro il Malmoe, Kean dovrebbe lasciare il posto a Morata: intoccabile Dybala, che sta bene e agirà in coppia con lo spagnolo - o dietro di lui - in quello che può essere letto come un 4-4-2 o un 4-2-3-1.