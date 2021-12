Contro ilha giocato solo un tempo, dopodichè ha lasciato il campo ed è stato sostituito da Alvaro Morata, creando anche qualche preoccupazione tra i tifosi bianconeri. Ad ogni modo Paulosta bene ed è già pronto per la partita di domani sera in casa del. Lo ha assicurato Massimiliano, intervenuto come di consueto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato. "Paulo sta bene, ha fatto allenamento con la squadra, è a disposizione ed è pronto per giocare", le dichiarazioni del tecnico livornese.