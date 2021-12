La sfida tra Venezia e Juventus è anche la sfida tra i numeri 10, quelli di maggior talento a disposizione delle due squadre. Da una parte Mattia Aramu, dall'altra Paulo Dybala. Ecco le loro statistiche, raccolte dalla Lega Serie A.- Il Venezia è la squadra che ha segnato meno nel secondo tempo in questo campionato (sette gol) mentre solo Napoli (sei) e Inter (sette) hanno subito meno reti della Juventus (otto) dopo l’intervallo. Con quattro gol e due assistè il giocatore del Venezia che ha preso parte a più reti in questo campionato (sei): tuttavia non conta nemmeno una partecipazione nelle ultime quattro presenze di Serie A (un gol e un assist contro la Roma il 7 novembre prima del digiuno).è andato a segno nelle ultime due partite di campionato: l’attaccante della Juventu, quando riuscì a realizzare un gol in cinque gare di fila in Serie A.