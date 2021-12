Laha festeggiato il primo posto nel girone e la vittoria numero 5 in 6 partite disputate in Champions League: una percentuale decisamente migliore di quella legata ai successi in campionato. Dopoè arrivato quindi il terzo risultato utile consecutivo contro il, con la porta ancora inviolata. Servirà dare continuità al filotto nella trasferta di, che può dare ulteriore slancio alla rincorsa.La buona notizia dall'infermeria riguarda Weston McKennie. Lo statunitense, come riferito dalla Juventus, si è allenato parzialmente in gruppo. Tra i convocati ci sarà anche Mattia De Sciglio, sceso in campo contro gli svedesi per una ventina di minuti. Dall'inizio si rivedranno anche Locatelli e Cuadrado, due di quelli che hanno giocato di più.Come ricordato da Tuttosport, Locatelli non inziava una partita in panchina dal 30 ottobre a Verona e da allora aveva giocato 596 minuti sui 630 disputati dalla Juventus. A Cuadrado, (ieri entrato a dieci minuti dal fischio finale) non capitava dal 6 novembre con la Fiorentina. Entrambi torneranno col Venezia. Out, oltre ai lungodegenti Chiesa, Danilo e Ramsey, anche Kulusevski.