In una situazione societaria sempre più delicata, la Juventus sta preparando la trasferta di Udine dove i tre punti sono fondamentali per continuare a puntare alla qualificazione in Champions League. Tutti a disposizione di Andrea Pirlo, o quasi. L'unico giocatore che rimarrà a Torino sarà Merih Demiral, ancora alle prese con un affaticamento muscolare. Rientro importante, invece, quello di Federico Chiesa: il classe '97 ha recuperato dall'elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra e verrà convocato per la gara di domenica pomeriggio.