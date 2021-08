Dal sito ufficiale della"Sono 94 i precedenti in Serie A tra Juventus e Udinese: i piemontesi hanno ottenuto 64 successi contro 13 dei friulani, completano 17 pareggi.La Juventus ha vinto sette delle ultime otto partite di Serie A contro l’Udinese (1P), realizzando 24 gol nel parziale: esattamente tre in media a partita.L’Udinese ha subito almeno un gol in ciascuna delle ultime 11 gare di Serie A contro la Juventus (31 nel parziale, per una media di 2.8 a partita): l’ultima volta che i friulani hanno tenuto la porta inviolata contro i piemontesi nel massimo torneo risale ad agosto 2015, con Orestis Karnezis tra i pali.Quella piemontese è la squadra che ha strappato più successi in casa dell’Udinese in Serie A: 28; sei vittorie dei friulani e 13 pareggi completano il parziale."