Sul proprio sito ufficiale, l'Udinese ha elencato tutti i precedenti delle sfide contro la Juventus: "Domenica alla Dacia Arena, Udinese e Juventus si affronteranno per la 94^ volta in serie A. Lo scorso 23 luglio, nel post lockdown del campionato 2019-2020, i bianconeri friulani vinsero per 2-1 rimontando alla rete iniziale di De Ligt con i gol di Nestorovski e Fofana.

Gare disputate: 46 a Udine, 47 a Torino, 93 totali

Vittorie Udinese: 6 a Udine, 7 a Torino, 13 totali

Pareggi: 13 a Udine, 4 a Torino, 17 totali

Vittorie Juventus: 27 a Udine, 36 a Torino, 63 totali

Reti Udinese: 34 a Udine, 42 a Torino, 76 totali

Reti Juventus: 88 a Udine, 108 a Torino, 196 totali".